Заворотнюк вышла на прогулку по Москве после серии инъекций у врача

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 68 0

Анна Заворотнюк посетила косметолога во время визита в Москву

Заворотнюк вышла на прогулку по Москве после серии инъекций у врача

Фото: Instagram* / anna_zavorotnyuk

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Какие процедуры сделала знаменитость? Что с ней вообще сейчас происходит?

Анна Заворотнюк прилетела в Москву по делам и заодно посетила косметолога, чтобы сделать ряд полезных процедур. Подробностями визита она поделилась в личном блоге в социальных сетях.

По ее словам, специалист сделал ей вакуумный гидропилинг и «диспорт в лоб».

«Сделали хайдру и поставили диспорт в лоб, прошлый держался аж с сентября. Погода такая сегодня. Пойду пешком домой, пугать прохожих после косметолога», — поделилась блогер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Заворотнюк опубликовала видео с малышом на руках. Она взяла на руки питомца своей приятельницы и попыталась скорчить гримасу, как у собаки. И оказалось, что песик по кличке Чип — чуть ли не точная копия дочери российской актрисы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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