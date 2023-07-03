Точная копия: дочь Заворотнюк опубликовала видео с малышом на руках

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 292 0

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала видео с малышом на руках

Фото, видео: Instagram* / anna_zavorotnyuk; 5-tv.ru

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Девушка прилетела в Москву и очень много времени уделяет семье.

Прошло три недели, как дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна приехала в Россию из ОАЭ. Сейчас она редко проводит время с друзьями. Чаще девушка посвящает время семье. Но все же недавно она смогла найти возможность и встретилась со своей подругой. Девушка опубликовала в своем личном блоге видео с малышом.

Заворотнюк взяла на руки питомца своей приятельницы и попыталась скорчить гримасу, как у собаки. И оказалось, что песик по кличке Чип чуть ли не точная копия дочери российской актрисы.

«Мы с Чипом всегда на одной волне», — подписала видео девушка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Заворотнюк вышла на связь после долгого отсутствия. Она пропала из поля зрения подписчиков на два дня.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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