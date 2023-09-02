«Не предел!»: 43-летняя Наталья Бочкарева готова снова стать мамой

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 43 0

Наталья Бочкарева в 43 года готова вновь стать мамой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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В апреле этого года у актрисы родился сын Александр.

43-летняя Наталья Бочкарева готова снова стать мамой. Об этом актриса эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере нового сезона онлайн-кинотеатра PREMIER.

1 апреля 2023 года у Натальи Бочкаревой родился сын Александр. В беременность она была занята съемками продолжения сериала «Счастливы вместе». Как пошутила сама актриса, чтобы скрывать свое интересное положение, на съемочной площадке она втягивала живот. После родов в воспитании малыша актрисе помогает вся семья.

«Все помогают. В этом отношении у нас ребенок в буквальном смысле в любви, потому что и старшие дети любят с ним и поиграть, и ему очень нравится с ними. И безусловно, и муж, и бабушка у нас есть, и няня, поэтому нет, как это сказать, проблем с вниманием. И я, конечно же, тоже», — рассказывает Наталья Бочкарева.

По словам актрисы, ее старшие дети — 16-летний Иван и 15-летняя Мария — очень тепло восприняли тот факт, что у них появится маленький братик. Четырехмесячный Александр любит слушать, как Иван ему играет на фортепиано, а также наблюдать, как красится его старшая сестра Мария.

К тому же, как отметила 43-летняя Бочкарева, она уже готова стать мамой еще одного ребенка!

«Это здорово, что нас трое! Это еще, может быть, даже и не предел!» — заявила актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Бочкарева прокомментировала конфликт между Славой и Хайдаровым.

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