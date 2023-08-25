Есть риск: Наталья Бочкарева прокомментировала конфликт между Славой и Хайдаровым

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Алексей Панков
Алексей Панков 11 0

Наталья Бочкарева прокомментировала скандал вокруг хирурга Хайдарова

Есть риск: Наталья Бочкарева прокомментировала конфликт между Славой и Хайдаровым

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Певица Слава против хирурга Хайдарова

Звезда отметила, что при врачебном вмешательстве не стоит забывать об индивидуальных особенностях организма пациента.

Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала скандал между певицей Славой и пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Своим мнением звезда поделилась в разговоре с изданием StarHit.

По ее словам, подобные ситуации требуют публичной огласки. Однако не стоит забывать, что каждый, даже очень талантливый хирург, может допустить ошибку. К тому же не стоит исключать индивидуальных особенностей организма каждого пациента.

«Есть люди, которым нравится, и у Тимура есть куча замечательных работ, где клиенты довольны. Есть Слава, которой не повезло. Любая пластика — это все равно риск, это надо понимать, если ты на него идешь», — заявила Бочкарева.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что сериал «Счастливы вместе» снова появится на телевидении. К своим ролям вернутся актеры, которые снимались в ситкоме десять лет назад.

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