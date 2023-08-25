Есть риск: Наталья Бочкарева прокомментировала конфликт между Славой и Хайдаровым
Наталья Бочкарева прокомментировала скандал вокруг хирурга Хайдарова
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Звезда отметила, что при врачебном вмешательстве не стоит забывать об индивидуальных особенностях организма пациента.
Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала скандал между певицей Славой и пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Своим мнением звезда поделилась в разговоре с изданием StarHit.
По ее словам, подобные ситуации требуют публичной огласки. Однако не стоит забывать, что каждый, даже очень талантливый хирург, может допустить ошибку. К тому же не стоит исключать индивидуальных особенностей организма каждого пациента.
«Есть люди, которым нравится, и у Тимура есть куча замечательных работ, где клиенты довольны. Есть Слава, которой не повезло. Любая пластика — это все равно риск, это надо понимать, если ты на него идешь», — заявила Бочкарева.
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