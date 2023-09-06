Начинаешь ловить удовольствие: Бочкарева назвала третью беременность осознанной

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 14 0

Наталья Бочкарева назвала третью беременность более осознанной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Сейчас актриса старается уделять больше времени и внимания воспитанию детей.

Наталья Бочкарева назвала третью беременность более осознанной. В этом актриса эксклюзивно призналась в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на премьере нового сезона онлайн-кинотеатра PREMIER.

По словам Бочкаревой, ее последняя беременность протекала так же, как и первые.

«Все прошло очень легко, гладко», — поделилась звезда сериала «Счастливы вместе».

Однако сейчас она старается уделять больше времени и внимания воспитанию детей и подстраивать свой рабочий график таким образом, чтобы иметь возможность видеться с семьей.

«Потому что тогда я в буквальном смысле без отрыва от производства их рожала, то бишь на «Счастливы вместе», — рассказывает Бочкарева.

Термин «послеродовая депрессия» актрисе незнаком. По словам знаменитости, у нее даже нет времени задумываться на этот счет.

«Наверное, если бы я посидела дома и подумала бы об этом, возможно, а так ты все время в движении. Может быть, иногда и хотелось бы себя как-то пожалеть: „Вот, ночь без сна, а я такая молодая и красивая“. Но, наоборот, могу сказать, что третий ребенок — это еще более какая-то осмысленная история, когда ты понимаешь уже что, как, зачем и начинаешь просто реально ловить от этого удовольствие», — делится звезда сериала «Счастливы вместе».

Как рассказывает Наталья Бочкарева, ее старшие дети — 16-летний Иван и 15-летняя Мария — очень тепло восприняли тот факт, что у них появится маленький братик. Четырехмесячный Александр любит слушать, как Иван ему играет на фортепиано, а также наблюдать, как красится его старшая сестра Мария.

Ранее 5-tv.ru писал, что на федеральном телеканале официально сообщили о работе над продолжением сериала «Счастливы вместе».

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