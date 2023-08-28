«Провожаем дочку в первый класс»: Волочкова отметит День знаний с чужим ребенком

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 328 0

Волочкова пойдет на школьную линейку 1 сентября с дочерью домработницы Лолы

Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; Личный архив Анастасии Волочковой; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Единственная наследница балерины в этом году выпустилась из лицея, однако повод сходить на школьную линейку у артистки все же нашелся.

В этом году на линейку в честь Дня знаний Анастасия Волочкова пойдет не со своей дочерью, а с дочерью своей преданной домработницы. В беседе с 5-tv.ru балерина рассказала, что уже давно считает Лолу и ее семью родными людьми, и поделилась планами на 1 сентября.

«В этом году 1-го сентября я пойду на линейку, провожать в школу старшую дочку нашей Лолочки. <…> Поведем ее в школу неподалеку от нашего дома. Провожаем дочку в первый класс», — рассказала знаменитость.

Лола теперь не только домработница, но и директор, а также близкая подруга Волочковой. Вместе с мужем Рустамом и тремя детьми Лола живет у балерины на протяжении восьми лет. По словам артистки, они стали для нее настолько близкими по духу людьми, что и их детей она считает своими и балует любовью.

Волочкова поведет в первый класс дочь своей домработницыВолочкова поведет в первый класс дочь своей домработницы. Личный архив Анастасии Волочковой

«Замечательные люди. Я считаю их членами своей семьи», — заявила Волочкова.

Родная дочь балерины Ариадна в этом году входит во взрослую жизнь — летом она выпустилась из лицея, а в сентябре станет совершеннолетней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как домработница Волочковой стала ее PR-директором.

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
94.71
0.31 102.26
-0.21
Кризис настигнет 4 знака зодиака: чем опасен ретроградный Уран с 29 авгус...

Последние новости

16:38
На Ямале мужчина открыл огонь по приставам, которые хотели забрать его машину
16:35
Мечтает о встрече: Эрдоган может отправиться в Россию с визитом 8 сентября
16:34
Китайцы начали вывозить приморскую соль из-за сброса воды с аварийной «Фукусимы»
16:32
Балицкий наградил журналистов «Известий» орденами «За заслуги перед Запорожской областью»
16:14
«Провожаем дочку в первый класс»: Волочкова отметит День знаний с чужим ребенком
16:05
Очевидцы сообщают о пожаре на территории ВДНХ

Сейчас читают

Почему SHAMAN так популярен: отвечает эксперт
Найдено новое предсказание Жириновского: говорил не просто так
Заворотнюк вышла на прогулку по Москве после серии инъекций у врача
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России