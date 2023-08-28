Китайцы начали вывозить приморскую соль из-за сброса воды с аварийной «Фукусимы»

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 12 0

Китайцы начали вывозить с Приморья соль из-за сброса воды с «Фукусимы»

Китайцы начали вывозить приморскую соль из-за сброса воды с аварийной «Фукусимы»

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

Читайте нас в: Дзен Новости

Такой товар российские таможенники заметили в багаже граждан КНР, переходящих через границу.

Граждане Китая начали вывозить с Приморья соль после того, как аварийная АЭС «Фукусима-1» начала сброс радиоактивной воды в мировой океан. Об этом с ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни сообщают РИА Новости.

Оказывается, начиная с прошлой недели таможенники заметили, что при переходе через пропускной пункт Пограничный соли в багаже китайцев стало больше. При этом они подчеркивают ранее подобное замечено сотрудниками не было.

«У китайских граждан на прошлой неделе появился такой товар в багаже. Объемы незначительны. Вес не фиксируем», — цитирует издание сообщение ведомства.

При этом, по данным СМИ, связанного с этим ажиотажа на границе пока не наблюдается.

Напомним, в Японии с аварийной АЭС «Фукусима — 1» сбросили в океан богатую радиоактивными элементами воду. Ранее профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник рассказал 5-tv.ru, чем опасен этот процесс для окружающей среды и человека.

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
94.71
0.31 102.26
-0.21
Кризис настигнет 4 знака зодиака: чем опасен ретроградный Уран с 29 авгус...

Последние новости

16:38
На Ямале мужчина открыл огонь по приставам, которые хотели забрать его машину
16:35
Мечтает о встрече: Эрдоган может отправиться в Россию с визитом 8 сентября
16:34
Китайцы начали вывозить приморскую соль из-за сброса воды с аварийной «Фукусимы»
16:32
Балицкий наградил журналистов «Известий» орденами «За заслуги перед Запорожской областью»
16:14
«Провожаем дочку в первый класс»: Волочкова отметит День знаний с чужим ребенком
16:05
Очевидцы сообщают о пожаре на территории ВДНХ

Сейчас читают

Почему SHAMAN так популярен: отвечает эксперт
Найдено новое предсказание Жириновского: говорил не просто так
Заворотнюк вышла на прогулку по Москве после серии инъекций у врача
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России