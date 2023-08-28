Химический элемент имеет свойство накапливаться в организме человека. Какие последствия грозят?

Стронций, попадающий в море при сбросе воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1», представляет реальную опасность для здоровья людей. Это в комментарии 5-tv.ru подтвердил известный биохимик, создатель боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк.

Он обратил внимание на то, что станция находится на той оконечности японских островов, где ведут активный рыбный промысел Япония, Россия и Китай. Соответственно, жителям этих стран грозит наибольший риск — стронций может попадать в их организм вместе с выловленной в окрестностях «Фукусимы» рыбой.

«Поэтому китайцы уже запретили покупку всех японских морепродуктов. Я думаю, что мы последуем за ними», — отметил Ринк.

Он указал, что в особую зону риска попадают российские предприятия рыбоперерабатывающей промышленности на островах Итуруп, Шикатан и Хабомаи. Речь идет о крупнейшем дальневосточном пищевом комплексе готовой продукции, который производит рыбные консервы для всей России, подчеркнул эксперт.

По словам Ринка, японцам следовало обработать воды возле «Фукусимы» соответствующими сорбентами и собрать полученный концентрат в районе станции в специальных резервуарах. Это предотвратило бы распространение в море стронция и других солей. Однако, сделали ли они что-то подобное, — неизвестно.

«Ситуацию можно улучшить, если бы нас (российских специалистов — Прим. ред.) допустили на „Фукусиму“. У нас есть реактивы, чтобы из этой воды собрать выпавшие опасные солевые осадки», — отметил Ринк.

До этого академик РАН Валентин Сергиенко заявил, что стронций представляет наибольшую опасность при сбросе воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Этот химический элемент имеет свойство накапливаться в организме и замещать кальций со всеми вытекающими последствиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России усилили контроль за рыбной продукцией из Японии на фоне ситуации с АЭС «Фукусима».