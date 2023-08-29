«Картошка с укропом»: Лолита вышла на связь с поклонниками с маской на лице

Певица показала, как надо любить себя.

Лолитая Милявская в очередной раз повеселила своих поклонников, выйдя на связь с ними в косметической маске. Забавное видео певица опубликовала в соцсети.

«На ваших глазах происходит демонстрация любви к себе. Видите, как я себя люблю. Главное — что-то делать с лицом, а как — не имеет значения», — сказала певица, похлопывая себя по маске.

Поклонники принялись гадать, что за странную смесь Лолита нанесла на свое лицо. Одни заметили, что маска похожа на «картофельное пюре с укропом», другим она напомнила «лимонную помадку для кекса», а у третьих возникли ассоциации с «банановым пудингом».

На самом же деле певица использовала альгинатную маску — модное косметическое средство из бурых морских водорослей, известных антитоксическими и увлажняющими свойствами.

В свои 59 Лолита не боится экспериментировать с внешностью. Например, в последнее время она полюбила временные тату. Певица также не скрывает, что ложилась под нож хирурга — делала пластику век и подбородка. Она поясняет, что профессия артиста обязывает ее выглядеть идеально.

При этом Лолита признается, что даже думать не хочет о липосакции и подтяжке груди, так как боится негативных последствий после хирургического вмешательства. Ситуация со звездными коллегами — певицами Славой и Любовью Успенской, обвинившими пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественно проведенных операциях, лишь укрепила страхи Лолиты. Она говорит, что ее устраивают ее формы, и менять что-то в себе в угоду модным тенденциям она не планирует.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое откровенное заявление о внешности сделала 59-летняя Лолита.