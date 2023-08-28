Криптобиржа Binance допустила уход с российского рынка

Криптобиржа Binance пересматривает свою работу в России, в том числе допускает уход из российского рынка, сообщает газета The Wall Street Journal.

«Рассматриваются все варианты, в том числе полный уход», — сообщил изданию представитель компании.

До этого издание сообщило, что Binance якобы помогает России с обходом санкции. После этого криптобиржа запретила для россиян проведение любых валютных операций за исключением рублевых.

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