Криптобиржа Binance допустила уход с российского рынка

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 10 0

Недавно компанию обвинили в том, что она якобы помогает РФ в обходе санкций.

Криптобиржа Binance допустила уход с российского рынка

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

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Криптобиржа Binance пересматривает свою работу в России, в том числе допускает уход из российского рынка, сообщает газета The Wall Street Journal.

«Рассматриваются все варианты, в том числе полный уход», — сообщил изданию представитель компании.

До этого издание сообщило, что Binance якобы помогает России с обходом санкции. После этого криптобиржа запретила для россиян проведение любых валютных операций за исключением рублевых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как заработать на криптовалюте в кризис.

 


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