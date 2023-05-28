«Царит большая неопределенность»: как заработать на криптовалюте в кризис

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 27 0

Финансовый аналитик Сергей Логунов рассказал про заработок на криптовалюте во время кризиса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Трейдеры, которые торгуют внутри дня часто оборачивают нестабильность рынка в свою пользу.

Финансовый аналитик и трейдер Сергей Логунов рассказал про заработок на криптовалюте во время кризиса. Небольшими секретами профессии он эксклюзивно поделился с 5-tv.ru.

Эксперт пояснил, что трейдеры, торгующие внутри дня, стараются использовать нестабильность кризиса в своих целях.

«На финансовых рынках и так царит большая неопределенность, а в кризисный период еще и паника со стороны участников. Поэтому для того, чтобы склонить чашу весов в свою сторону, нам необходимо понимать технический анализ инструментов плюс фундаментальную основу того, что же происходит, чтобы понимать, какие настроения преобладают: позитивные или негативные. И от этого отталкиваясь, мы оцениваем инструменты с технической точки зрения и стараемся отрабатывать торговые ситуации», — сообщил трейдер.

Логунов добавил, что для заработка необходим долгий и упорный труд. Но также для того, чтобы понимать, что происходит в рынке, необходимо в нем находиться.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что эксперт по безопасности рассказал, как отличить трейдера от криптомошенника.

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