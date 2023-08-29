Изображение Крымского моста украсит обложку нового учебника по истории

Обложки новых учебников по истории для учащихся старших классов будет украшать изображение Крымского моста. Это была инициатива президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал один из авторов книги Армен Гаспарян.

Гаспарян рассказал, что в 2021 году готовил раздел, касающийся событий отечественной истории с 1999 по 2014 год, в том числе присоединения Крыма.

«Учебник вышел, а потом президент спросил: «В учебнике, который у нас сейчас, есть Крымский мост?» Все вздохнули, сказали, что нет. Завершили разделом о возвращении Крыма в родную гавань. На что Путин сказал: «Очень странно, это эпохальное событие, гордость всей России», — рассказал он в интервью радио «Спутник в Крыму».

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что полный переход на новые государственные учебники в российских школах произойдет за пять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЕГЭ по истории в 2024 году могут включить вопросы о спецоперации.