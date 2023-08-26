В ЕГЭ по истории в 2024 году могут включить вопросы о спецоперации

В Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по истории в 2024 году могут появиться вопросы о спецоперации и присоединении новых регионов РФ. Демоверсия варианта экзамена опубликована на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

К примеру, в одном из заданий среди вариантов ответа предложены эпизоды и участники спецоперации. В их числе командир реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольга Качура, погибшая в прошлом году при обстреле со стороны ВСУ.

В другом задании предлагается в хронологическом порядке расположить события. В числе вариантов ответа есть подписание договоров о принятии Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к 1 сентября 2024 года в школы поступят новые учебники по истории для учеников с пятого по девятый класс. Известно, что в них переработаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах, а также включены главы о спецоперации.