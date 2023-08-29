Под надежной защитой: данные из иностранных облачных сервисов можно будет переносить в VK

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 19 0

Данные из иностранных облачных сервисов можно будет переносить в VK

Под надежной защитой: данные из иностранных облачных сервисов можно будет переносить в VK

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Пользователи смогут хранить свою информацию в «Облако Mail.ru».

Стало известно о планах VK запустить в ближайшее время сервис, с помощью которого пользователи смогут переносить файлы из популярных иностранных облачных хранилищ, в том числе Microsoft и Google, в «Облако Mail.ru». Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на близкий к компании источник.

В материале отмечается, что в нынешних условиях использование иностранных сервисов хранения данных несет немало рисков для пользователей. Например, иностранные сервисы в любой момент уйти из России. А это значит, что россияне могут потерять ценную для себя информацию. Такого же мнения придерживается и руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

«Иностранные решения, как мы неоднократно видели с начала 2022 года, могут передавать личные данные граждан России — отечественных организаций третьим лицам, в том числе иностранным спецслужбам и частным разведкам, действующим под прикрытием маркетинговых агентств», — отметил Бедеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему сервисы VPN могут быть опасны.

+13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
95.47
0.76 103.24
0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:30
Ореховый или Хлебный Спас: что обязательно должно быть на столе 29 августа
3:27
Певица Слава честно рассказала о причине расставания с мужем: «Решил повеселиться»
3:11
Шаурма подорожает в сентябре до 300 рублей
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
2:59
Под надежной защитой: данные из иностранных облачных сервисов можно будет переносить в VK
2:54
Здравствуй, школа! Как подготовить ребенка к первому классу

Сейчас читают

Почему SHAMAN так популярен: отвечает эксперт
Отца Филиппа Киркорова сфотографировали в больнице Зеленограда — передвигается с трудом
Только по назначению: как изменятся правила продажи лекарств с 1 сентября
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России