Подросткам в России могут перестать выдавать банковские карты: есть причина

Мошенники во всеоружии: как «уводят» деньги у подростков?

Банкам могут запретить выдавать карты подросткам без согласия родителей. Сейчас распоряжение Центробанка об этом носит лишь рекомендательный характер. Как итог — школьники легко открывают счет, чем пользуются мошенники. Они вовлекают детей, которые хотят заработать на карманные расходы, в преступные схемы.

Хотели чуть-чуть подзаработать. а задолжали миллионы — во Владимире подростки помогали мошенникам перевести украденные деньги или обналичить их с помощью своих карт. и сами оказались с минусом на счетах. должны столько сколько и напереводили. а это 30 миллионов рублей. Порядка 30 тинейджеров попались на удочку. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Марии Зверевой.