«Постараюсь не переживать»: Костенко прокомментировала развод с Тарасовым

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Полина Долгова
Полина Долгова 230 0

Анастасия Костенко отреагировала на шутку Дмитрия Тарасова о разводе

«Постараюсь не переживать»: Костенко прокомментировала развод с Тарасовым

Фото: Instagram* / kostenko.94

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Экс-модель сделала важное заявление в личном блоге.

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко вместе уже более пяти лет. Время от времени появляются слухи об их разрыве. Вчера возлюбленная спортсмена снова затронула тему расставания с ним.

Поводом для сплетен послужило сообщение от одного из пользователей, который выразил ей сочувствие относительно того, что в скором времени девушку ждет процедура расторжения брака. Экс-модель не смогла сдержать эмоций и высказалась на этот счет.

«Хорошо, спасибо. Постараюсь не переживать на несуществующую тему», — ответила она, тем самым опровергнув неправильный домысел подписчика.

Позже Костенко поделилась, как бы отреагировала на то, если бы узнала о реальной измене мужа. Супруга футболиста заявила, что до встречи с Тарасовым у нее были подобные ситуации в жизни и она не смогла находится дальше в отношениях после случившегося, а потому рассталась с предыдущим спутником.

Девушка отметила, что прошлый опыт стал для нее поучительным, поэтому эта тема не может не беспокоить ее.

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К слову, сам Тарасова признавался, что его отношения с Костенко начались, незадолго до развода с телеведущей Ольгой Бузовой.

По словам футболиста, брак с нынешней супругой стал по-настоящему счастливым. Он часто отмечал, что брюнетка — это идеал женщины и жены, который обозначили для него родители еще в самом детстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тарасов шокировал всех неожиданным заявлением о разрыве отношений.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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