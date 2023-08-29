Минпромторг: импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Российский самолет SJ-100, получивший отечественные запчасти вместо импортных, совершил первый полет. Об этом 29 августа сообщил Минпромторг. Соответствующие испытания систем провели над Комсомольском-на-Амуре.

Во время испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, а также управляемость и устойчивость воздушного судна. Полет длился 54 минуты, он проходил на высотах до трех тысяч метров и скоростях до 343 километров в час, сообщили в ведомстве. Инженеры заменили в конструкции самолета порядка 40 систем и агрегаторов. Планируется, что впоследствии аппарат будет использоваться для пассажирских авиаперевозок.

Министр промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова со своей стороны высоко оценил проделанную техниками работу. По его словам, первый полет SJ-100 является успехом огромных коллективов авиастроителей и всех, кто приложил руку к проделанной работе.

«Российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru сообщил об успешном первом полете легкого самолета «Байкал».