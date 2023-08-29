Пассажирам поездов уточнили список документов для покупки билетов

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Алина Крылова
Алина Крылова 41 0

Минтранс уточнил пассажирам поездов список документов для приобретения билета Ч

Пассажирам поездов уточнили список документов для покупки билетов

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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С 1 сентября на железной дороге заработают новые правила перевозки пассажиров.

С 1 сентября пассажиры поездов смогут купить билеты не только по паспорту, но и с использованием других документов. Соответствующие изменения в правила перевозки внес Минтранс. Официальное распоряжение появилось на сайте ведомства от 5 сентября 2022 года и будет действовать вплоть до 2029 года. 

Полный перечень возможных документов ведомство обнародовало во вторник, 29 августа. Так, теперь кроме документа, удостоверяющего личность, можно будет использовать свидетельство о рождении (касается пассажиров до 14 лет), удостоверение личности военнослужащего или моряка, бумагу на жительство иностранца, справку об освобождении из мест лишения свободы.

Новые правила вступят в силу в первый день осени. В прежней версии документа, который утратит силу 1 сентября, среди таких документов значились паспорт, военный билет, удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о рождении.

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