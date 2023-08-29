С бидоном на голове: зоозащитники ищут пропавшего в Приморье медведя

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 29 0

На улицах села в Приморье пропал медведь с бидоном на голове

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Nechaev; Telegram / Максим Чихунов. Политик и Правозащитник./ urist_pomosh; 5-tv.ru

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Очевидцы происшествия засняли ночью зверя на дороге.

В Приморском крае на улицах села Барабаш зоозащитники и инспекторы охотнадзора ищут потерявшегося медведя. Ночью местным жителям удалось запечатлеть дикого зверя камеру. Как оказалось, голова зверя застряла в бидоне.

«Его зоозащитники ищут, не могут найти его, а он вот, ходит», — комментирует очевидца на видео, распространенном по Telegram-каналам.

Специалистам все еще необходима дополнительная информация о медведе, попавшем в беду и надеются получить дополнительные видеоматериалы, которые могли бы помочь в поиске животного.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дикого медведя поймали в центре Костромы. В Костроме сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и еще нескольких ведомств перекрыли целый район, чтобы поймать медведя. Как он оказался в самом центре города, загадка.

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