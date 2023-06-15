Белоусов назвал оптимальный курс доллара для экономики России

Андрей Белоусов назвал курс 80-90 рублей за доллар оптимальным для российской экономики
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
Это выгодно как экспортерам, так и импортерам, отметил он.
Для российской экономики является комфортным диапазон от 80 до 90 рублей за доллар. Это выгодная позиция как для экспорта, так и для импорта. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80–90 руб. за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров и импортеров», — отметил Белоусов.
К вечеру 15 июня российская валюта остановилась на отметке 83,8 к доллару и 91,6 к евро.
Банк «РОССИЯ» подписал серию соглашений на ПМЭФ — 2023
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ПМЭФ банк «РОССИЯ» выкупил часть кредитного портфеля Фонда развития промышленности. Сумма составила 4,2 миллиарда рублей. По итогам сделки организации удалось получить компенсацию за недополученные доходы и пополнить свой кредитный портфель.
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