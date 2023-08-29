Селена Гомес пожаловалась фанатам на новые проблемы со здоровьем

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 54 0

Селена Гомес перенесла операцию после сломанной руки

Селена Гомес пожаловалась фанатам на новые проблемы со здоровьем

Фото: www.globallookpress.com / Mayer/face to face

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Звезда призналась, что ей вновь пришлось пережить операцию.

Певица и актриса Селена Гомеc поделилась с поклонниками, что некоторое время назад у нее были проблемы со здоровьем и ей даже пришлось обращаться к хирургу. Об этом артистка рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Так, выяснилось, что знаменитость сломала руку, а после ей сделали операцию.

«Сломала руку и перенесла операцию», — сообщила звезда своим подписчикам.

Однако, когда именно проводилось вмешательство, артистка не уточнила.

Это не первая операция, которую приходится переживать певице. В 2017-м звезде потребовалась трансплантация почки, и донором для нее стала ее подруга актриса Франсия Райса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гомес набрала вес из-за лекарств, которые она вынуждена принимать. Актриса даже призвала хейтеров отписаться от нее в соцсетях, если им так не нравится ее внешний вид.

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