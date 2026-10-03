Отец убил двоих близнецов и покончил с собой: полиция выясняет обстоятельства

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 23 0

На телах 17-летних брата и сестры обнаружили множественные ножевые ранения.

За что отец убил двоих близнецов

Фото: 5-tv.ru

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Отец обил двоих близнецов и покончил с собой

Тела двух 17-летних близнецов и их отца обнаружили в доме во Флориде. По предварительной версии, мужчина убил детей, а затем покончил с собой. Об этом сообщил журнал People.

Полицейские округа Ориндж прибыли в дом на Кортни Чейз Серкл утром 30 сентября, чтобы проверить, все ли в порядке с жильцами.

Брата и сестру Карло и Мелани нашли в гостиной с множественными ножевыми ранениями. Тело их отца находилось в ванной комнате.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели мексиканской блогерши Синди Тамез, которую обнаружили мертвой вместе с двумя детьми, еще одним ребенком и партнером. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Тело Тамез нашли в автомобиле в Монтеморелосе, штат Нуэво-Леон. Вместе с ней находился ее двухлетний сын Густаво. В машине также обнаружили мобильный телефон и пистолет.

Позднее в семейном доме, расположенном неподалеку, правоохранители нашли тела еще троих человек — 11-летнего Бруно, 12-летнего Кристиана и 28-летнего партнера блогерши Леодегарио Мойи Гарсы.

Незадолго до трагедии Тамез опубликовала в социальных сетях видео, в котором рассказывала о своей «темной стороне». Прокуратура проводит расследование, в том числе изучает записи камер видеонаблюдения и другие обстоятельства произошедшего.

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