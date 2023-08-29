Украина обиделась на Ватикан из-за России: во всем виноват Папа Римский

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 107 0

Украинцы обиделись на Папу Римского из-за слов о России

Украина обиделась на Ватикан из-за России: во всем виноват Папа Римский

Фото: www.globallookpress.com / ALESSIA GIULIANI

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МИД Украины опубликовало на своем сайте обиженное сообщение, в ответ на слова Папы Римского. Недавно, во время онлайн-обращения к российской молодежи, Папа Римский Франциск призвал молодых россиян не забывать о том, что они — наследники великой России, а также не отказываться от традиционного российского наследия.

Украинская сторона крайне ревниво отнеслась к словам Его Святейшества.

«Обидно, что российские великодержавные идеи, которые и являются причиной хронической агрессии России, сознательно или бессознательно звучат из уст Папы Римского», — говорится в заявлении.

Папа Римский Франциск уже не в первый раз становится объектом критики со стороны Украины. Ранее в адрес монарха высказывались претензии из-за его призывов к мирному урегулированию конфликта

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Папа Римский призвал Россию к возобновлению зерновой сделки.

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