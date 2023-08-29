«Амбициозные планы»: в Кремле заявили о важности развития космической программы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 7 0

Песков: необходимо продолжать уникальную космическую программу РФ

«Амбициозные планы»: в Кремле заявили о важности развития космической программы

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

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Путь к звездам лежит через тернии, и российская космическая отрасль намерена преодолевать их.

В Кремле заявили о необходимости продолжения уникальной космической программы после запуска автоматической станции «Луна-25», за ходом которого следили все россияне, в том числе и глава государства Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

По его словам, космическая миссия привлекла много наблюдателей. Песков отметил, что сбои при реализации программы допустимы — они, к сожалению, бывают, но это нормально. Он обратил внимание, что это лишь стало мотиватором для устранения имеющихся проблем и продолжения работы.

«Путь к звездам лежит через тернии. <…> Планы амбициозные, они будут реализовываться дальше», — прокомментировал он.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25» был успешно выеден на траекторию полета к естественному спутнику Земли. 20 августа в «Роскосмосе» сообщили о совершении «Луной-25» импульса, в результате которого произошло отклонение от орбиты полета. Станция прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Роскосмос» может повторить миссию на Луну к 2026 году.

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