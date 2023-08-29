«Лечения нет»: что происходит с человеком, страдающим фатальной бессонницей

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 714 0

Врач Каторгин: фатальная семейная бессонница не лечится и от нее умирают

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky/photothek.net via; 5-tv.ru

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Первые случаи смертельного заболевания описаны в медицине чуть более 40 лет назад.

Каждый современный человек в той или иной мере сталкивался с бессонницей, когда мысли и тревоги не дают уснуть. Однако существует весьма опасное заболевание, связанное с дефицитом сна, и оно приводит к летальному исходу. О том, что такое я фатальная семейная бессонница и чем она чревата, 5-tv.ru рассказал врач-психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Каторгин.

Эксперт уточняет, что не стоит путать фатальную семейную бессонницу и обычную тревогу или депрессию. Потому что первое — это редкое генетическое заболевание, обусловленное тяжелой «поломкой» в области мозга, которую вызывает таламус.

«Там начинает продуцироваться определенный белок, который не нужен — прион. Он приводит к разрушению непосредственно этой области. Это генетически обусловленный механизм. Помочь какими-то лекарственными препаратами и средствами не представляется возможным, никак, от слова „совсем“», — рассказывает врач.

Каторгин объясняет, что это состояние отличается от всех инсомний и нарушений сна, когда человек страдает бессонницей из-за депрессии или тревожности и обращается к психологу или неврологу. Таких случав, кстати, по словам нарколога, в последние два-три года стало больше, что может быть связано с повышенной тревожностью в обществе.

Нарушение сна чревато истощением, депрессией и развитием более сложных психических расстройств, напоминает специалист. Кроме того, инсомния может быть продромальным симптомом какого-то более сложного расстройства.

«Это мы видим, когда собираем анамнез у каждого конкретного человека и пациента, на которых, возможно, пациент будет указывать „Да, у меня тогда-то нарушился сон“. И дальше уже покатилось все», — рассказывает психиатр.

Оказывается, первый случай фатальной семейной бессонницы описан итальянским врачом еще в 1979 году на примере его же семьи: болезнью страдали супруга доктора, ее сестра и их дети. Каждый год врач приводил исследования, чтобы показать и описать процесс, который, в итоге, приводит к умиранию организма: тот просто теряет силы и способы бороться.

«Лечения недуга, к сожалению, на сегодняшний день не существует», — резюмирует эксперт.

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