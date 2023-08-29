«Пусть будет месть»: дядя пропавшей фигуристки рассказал о ее ссорах с тренером

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 17 0

дядя Горбачевой надеется, что она исчезла после ссоры, чтобы отомстить тренеру

«Пусть будет месть»: дядя пропавшей фигуристки рассказал о ее ссорах с тренером

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Конфликты между Алиной Горбачевой и ее наставником не были редкостью.

Дядя 16-летней фигуристки Алина Горбачевой, которая пропала в Москве накануне вечером, надеется, что исчезновение племянницы может быть местью тренеру после ссоры. Об этом он рассказал телеканалу «360».

По словам мужчины, конфликты между Алиной и тренером Софьей Федченко не были редкостью. Тем не менее наставника фигуристка считала авторитетом и не уходила к другим тренерам, хотя ее и приглашали. Но именно Федченко «подняла с нуля» и вывела на тот уровень, на котором сейчас выступает Горбачева.

Дядя спортсменки надеется, что своим исчезновением та могла отомстить наставнику и, например, уйти ночевать к подруге или снять номер в отеле. Правда, последнее становится все менее вероятным, ведь полиция в таком случае давно бы узнала ее местонахождение.

Последний раз Алина вышла на связь, когда покинула ледовую арену.

«Она звонила в момент, когда выходила с тренировки. Рассчитываю, что это просто месть за ссору», — рассказывает мужчина.

По факту исчезновения возбудили уголовное дело, расследование на контроле Московской прокуратуры.

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