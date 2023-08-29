Авиаколлапс: в Великобритании отменили и задержали больше тысячи рейсов

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В Великобритании отменили и задержали больше тысячи рейсов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kevin Phillips; 5-tv.ru

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С чем это связано?

«Авиаколлапс» разрушил планы британских туристов по всему миру. Они не могут улететь домой после глобального сбоя в системе управления воздушным движением в Соединенном Королевстве.

И хотя проблему уже удалось исправить, рейсы отменяют и задерживают до сих пор. Пассажирам приходится ночевать в аэропортах и выстраивать новые маршруты. Туристы с испорченным отдыхом жалуются, что все это стоит нервов и больших денег.

«Мы просмотрели все варианты — паромные переправы, рейсы из других аэропортов Франции и даже поезда. Все было полностью забронировано. В конце концов удалось найти рейс в Эдинбург, где нам затем придется нанять машину и ехать еще четыре часа, чтобы добраться оттуда домой», — говорит пассажирка Мария Болл.

«Наш рейс отменили в последнюю минуту. А новых не было вообще. Поэтому нам пришлось переночевать в отеле, потом сесть на поезд до Парижа, теперь летим в Эдинбург, а оттуда в Бирмингем, обратно домой. Это все обошлось нам в круглую сумму», — жалуется пассажир Ричард Бейкер.

На такой крюк британцы тратят сутки. Те, кто не решился ехать на перекладных, спешат заселиться в отели. Туристы, не успевшие это сделать, вынуждены ночевать в аэропорту.

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