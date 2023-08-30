Космонавт Борисов опубликовал первое видео с борта МКС: «Летаю пока корявенько»

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 20 0

Космонавт Борисов опубликовал первое видео с борта МКС

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; Telegram / Космонавт Константин Борисов / borisov_cosmonaut; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Как прошел его первый рабочий день в космосе?

Российский космонавт Константин Борисов прибыл на борт Международной космической станции (МКС) в минувшую субботу, 27 августа. Недавно он опубликовал видео в своем Telegram-канале прямо из космоса.

«Сегодня первый рабочий день. Летаю пока корявенько, но ничего, справимся», — прокомментировал он свой первый рабочий день на МКС.

Также Борисов предложил своим подписчикам задать ему интересные вопросы и пообещал ответить на некоторые из них как только появится возможность.

Вместе с астронавтами Жасмин Могбели, Андреасом Могенсеном и Сатоси Фурукавой российский космонавт вошел в экипаж миссии Crew-7.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Роскосмос» может повторить миссию на Луну к 2026 году.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
95.71
0.24 103.48
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:30
Блогер-экстремал чуть не погиб во время опасного трюка: «На 60 процентов цел»
2:16
«Уместны аксессуары»: названы самые модные свадебные прически
2:06
Минобороны сообщило об уничтожении катеров с боевиками ВСУ в акватории Черного моря
1:57
Средства ПВО сбили беспилотники над Брянской и Орловской областями
1:56
Зарево пожара наблюдается в районе аэропорта Пскова
1:42
Прямой наводкой: как российские бойцы громят боевиков ВСУ на артемовском направлении

Сейчас читают

"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин
Западу придётся кормить Украину ещё четверть века — Польский институт экономики
«Тяжелая пневмония»: пульмонолог назвал симптомы легионеллеза
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России