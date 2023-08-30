Космонавт Борисов опубликовал первое видео с борта МКС: «Летаю пока корявенько»

Как прошел его первый рабочий день в космосе?

Российский космонавт Константин Борисов прибыл на борт Международной космической станции (МКС) в минувшую субботу, 27 августа. Недавно он опубликовал видео в своем Telegram-канале прямо из космоса.

«Сегодня первый рабочий день. Летаю пока корявенько, но ничего, справимся», — прокомментировал он свой первый рабочий день на МКС.

Также Борисов предложил своим подписчикам задать ему интересные вопросы и пообещал ответить на некоторые из них как только появится возможность.

Вместе с астронавтами Жасмин Могбели, Андреасом Могенсеном и Сатоси Фурукавой российский космонавт вошел в экипаж миссии Crew-7.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Роскосмос» может повторить миссию на Луну к 2026 году.