Финляндия возобновит прием заявлений россиян на визы с 1 сентября

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 11 0

Подать документы можно будет через центы VFS Global.

Финляндия возобновит прием заявлений россиян на визы с 1 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АННА_СЕЛИНА

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Финляндия снова начнет принимать заявления на визы от граждан РФ с 1 сентября текущего года. Об этом сообщили в МИД страны.

Желающие россияне смогут обратиться в визовые центры VSF, расположенные в Северной столице, а также на Северо-Западе России. Они будут работать с понедельника по пятницу.

Уточняется, что с наступлением осени посольство республики в Москве начнет выполнять обязанности по консульским и въездным вопросам, которые ранее рассматривались в Санкт-Петербурге. Московское посольство станет единственным диппредставительством Финляндии в РФ.

Девять работников российского посольства в Хельсинки были высланы из страны несколькими месяцами ранее. В внешнеполитическом ведомстве РФ предположили, что подобное решение было исполнено под давлением натовских ячеек, подконтрольных США. В ответ на это российская сторона проинформировала он закрытии генконсульства Финляндии в Петербурге.

Ранее 5-tv.ru писал, опасна ли для России «секретная база» НАТО в Финляндии.

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