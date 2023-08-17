«Долгие-долгие годы»: опасна ли для России «секретная база» НАТО в Финляндии

Объект хотят приспособить для средств реагирования и медикаментов на случай возникновения химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

Финляндия создаст крупнейший в ЕС резерв на случай химической и ядерной угрозы — так называемую «секретную базу». О том, может ли это быть опасно для России и какие цели здесь преследует НАТО, 5-tv.ru рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

По его мнению, хранилище, в котором страны ЕС будут складировать медикаменты и прочие вещи на случай ядерной угрозы, не является опасностью для граничащих с Финляндией стран.

«Я не вижу здесь особых проблем для нашего государства. Это не военная база, это просто хранилище», — отметил эксперт.

Однако территория выбрана, конечно, не случайно, добавил он. Но Литовкин не видит здесь какого-то скрытого смысла, все намного проще — Финляндия является северной страной с обилием скал и гор, как раз подходящих для подобных объектов.

«Там будет при естественной температуре все это хранится, чтобы не портилось долгие-долгие годы», — объяснил специалист.

Финляндия стала членом альянса 4 апреля 2023 года. Заявку на вступление страна подала еще в мае 2022-го.

Но уже в начале года Финляндия получила от Еврокомиссии 242 миллиона евро на проект хранилища. Первые запасы поступят на объект в начале 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Финляндия столкнется с серьезными проблемами из-за вступления в НАТО.