«Долгие-долгие годы»: опасна ли для России «секретная база» НАТО в Финляндии

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 697 0

Военный эксперт Литовкин: хранилище НАТО в Финляндии не опасно для России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Weber; ВКонтакте / Виктор Литовкин / viktorlitovkin; 5-tv.ru

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Объект хотят приспособить для средств реагирования и медикаментов на случай возникновения химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

Финляндия создаст крупнейший в ЕС резерв на случай химической и ядерной угрозы — так называемую «секретную базу». О том, может ли это быть опасно для России и какие цели здесь преследует НАТО, 5-tv.ru рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

По его мнению, хранилище, в котором страны ЕС будут складировать медикаменты и прочие вещи на случай ядерной угрозы, не является опасностью для граничащих с Финляндией стран.

«Я не вижу здесь особых проблем для нашего государства. Это не военная база, это просто хранилище», — отметил эксперт.

Однако территория выбрана, конечно, не случайно, добавил он. Но Литовкин не видит здесь какого-то скрытого смысла, все намного проще — Финляндия является северной страной с обилием скал и гор, как раз подходящих для подобных объектов.

«Там будет при естественной температуре все это хранится, чтобы не портилось долгие-долгие годы», — объяснил специалист.

Финляндия стала членом альянса 4 апреля 2023 года. Заявку на вступление страна подала еще в мае 2022-го.

Но уже в начале года Финляндия получила от Еврокомиссии 242 миллиона евро на проект хранилища. Первые запасы поступят на объект в начале 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Финляндия столкнется с серьезными проблемами из-за вступления в НАТО.

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