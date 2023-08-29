Польская компания «кинула» Минобороны Украины на 95 миллионов долларов

Лучшие «друзья» Киева пообещали поставить украинской армии оружие, которого нет до сих пор.

Польская компания Alfa задолжала Минобороны Украины около 95 миллионов долларов, не выполнив обязательства по поставкам вооружений и боеприпасов. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на расследование украинских журналистов.

В материале говорится, что с апреля 2022 года Минобороны Украины заключило ряд контрактов с Alfa на поставку бронежилетов и баллистических шлемов, нескольких самоходных гаубиц «Гвоздика», боеприпасов калибра 122 миллиметра для гаубиц Д-30 и ракет для реактивных систем залпового огня «Град». При этом ни один из контрактов не был выполнен в срок и в полном объеме.

По данным журналистов, польская компания поставила только одну десятую часть обещанного боекомплекта для Д-30 и одну третью часть ракет для «Града», а переданные украинской армии «Гвоздики» были в состоянии, не соответствующем контрактным условиям.

При этом в июне 2022 года Минобороны Украины заключило с Alfa еще три контракта, зная, что компания не выполнила предыдущие договоренности. Половину суммы контракта поляки получили в качестве аванса.

Более того, в октябре с компанией подписывается еще один договор на поставки бронежилетов и касок для украинских военных. Отмечается, что каски так и не дошли до Украины, а половина поставленных бронежилетов не прошла баллистические испытания.

В итоге сумма задолженности Alfa по всем контрактам составила почти 95 миллионов долларов. Минобороны Украины сейчас пытается добиться от поставщика компенсации.

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение популярного украинского психолога Олега Хомяка, который заявил, что его страна не сможет существовать без коррупции.