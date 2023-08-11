Украина рухнет: Незалежная не сможет существовать без коррупции

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 30 0

Психолог Хомяк заявил, что Украина не сможет существовать без коррупции

Украина рухнет: Незалежная не сможет существовать без коррупции

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Власти напрасно полагают, что избавление от всего русского приведет к прогрессу.

Популярный украинский психолог Олег Хомяк сообщил, что Незалежная никогда не сможет существовать без коррупции. Такое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Alpha Media.

«У нас коррупция — это не нарушение, это несущая конструкция, я не шучу. И, если ее убрать, то государство перестанет существовать, оно рухнет», — категорично сказал он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что коррупционная система в их стране является синонимом украинского режима. Избавление от русской культуры никогда не сможет развить Киев, но нынешняя власть этого пока что не понимает. Придет время — поймут, конечно, но может быть уже поздно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Украина перестанет выпускать подростков из страны.

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