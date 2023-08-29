«Поступает странная информация»: отец Горбачевой выехал в Москву на поиски дочери

Известно, что девочка в свои 16 лет жила отдельно от родителей.

Отец пропавшей фигуристки Алины Горбачевой отправился в Москву на поиски дочери. Об этом Дмитрий Горбачев рассказал изданию KP.RU.

«Я сейчас еду в Москву, чтобы помочь ее искать. Но знаете, там такая информация пошла, что я не хочу комментировать», — заявил он.

Глава семейства также сообщил, что всегда прекрасно общался с дочкой. Они ежедневно вели беседы, и у них были теплые отношения. Об исчезновении ребенка он узнал сразу.

Подросток пропала накануне, 28 августа. Последний раз ее видели в парке в Москве, куда она сорвалась прямо во время тренировки. По предварительной информации, Алина поссорилась на катке со своей наставницей Софьей Федченко. Позже ее вещи были обнаружены на Покровской набережной.

Известно, что Горбачева с девяти лет жила у Федченко. Тренер рассказывала, что приютила ее у себя, так как фигуристке было далеко добираться до тренировок. Кроме того, родная мать не была готова спонсировать увлечение спортсменки.

Ранее 5-tv.ru писал, что пропавшую фигуристку Горбачеву видели в одном из московских кафе.