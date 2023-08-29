В ночь на 31 августа жители части регионов России смогут наблюдать суперлуние

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

«Голубую Луну» смогут увидеть москвичи в ночь на 31 августа

В ночь на 31 августа жители части регионов России смогут наблюдать суперлуние

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Необычное небесное явление наступит в момент наибольшего сближения Луны с Землей.

В ночь на 31 августа жители Москвы смогут увидеть суперлуние — явление, при котором полнолуние или новолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на руководителя сервиса «Яндекс Погода» Александра Ганьшина.

По его словам, чтобы лучше видеть «голубое» суперлуние, стоит выехать подальше за город. Пик сближения Луны с Землей наступит 31 августа в 04:35 по московскому времени. В этот момент планета и ее спутник будут на расстоянии 357 344 километров друг от друга.

Кроме москвичей увидеть необычное небесное явление смогут жители Волгограда, Ростова-на-Дону, Уфы, Тюмени, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Самары и Казани. При хорошей погоде и ясном небе суперлуние можно будет наблюдать всю ночь, отметил Ганьшин.

Директор Института физики Земли РАН Рубен Татевосян в комментарии 5-tv.ru заявил, что во время суперлуния на Земле возможны катаклизмы, в первую очередь землетрясения. По его словам, прямой связи между природными катастрофами и активностью спутника так и не выявлено. Однако отрицать связь двух явлений со 100% уверенностью ученые не возьмутся.

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