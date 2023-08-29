Определены победители конкурсов «Лидеры возрождения» в новых регионах

Стали известны имена победителей кадровых конкурсов «Лидеры возрождения», состоявшихся в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. В список финалистов вошли 104 человека.

На торжественной церемонии в Москве победителей и финалистов конкурса поздравили первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Для каждого из вас, на самом деле, все только начинается. Но еще одна важная вещь, о которой я хотел сказать: ничего нельзя сделать в одиночку. Каким бы талантливым вы не были, ничего нельзя сделать в одиночку. Мы еще на старте, на полуфиналах все время говорили: воспользуйтесь конкурсом не только как пространством соревновательным, но и чтобы показать себя, проверить свои силы, чему-то научиться», — заявил Кириенко, обращаясь к победителям конкурса.

Он подчеркнул, что государственная служба происходит от слова «служение», поэтому тем, кто избрал для себя путь госслужащего, очень важно помнить, что они работают для своей страны и ее граждан. Также Кириенко призвал будущих руководителей не «зазвездиться» после победы в конкурсе.

«К сожалению, это приходится видеть каждый раз, когда человек достойный, талантливый, волевой, но победив в конкурсе, решает: я уже все сделал, несите меня вперед по карьерной лестнице. Не бывает такого, не бывает — это большой труд», — подчеркнул первый замглавы администрации президента.

В число победителей конкурсов вошли 55 участников из ДНР, 29 — из ЛНР, 12 — из Запорожской области и восемь — из Херсонской. Финал «Лидеров России» продолжался три дня. Конкурсанты участвовали в социальных акциях и командообразующих мероприятиях. Также финалисты в рамках акции «Мы вместе» собрали аптечки и наборы для сухого душа, а также сплели маскировочные сети для бойцов, участвующих в спецоперации.

Конкурсы под общим названием «Лидеры возрождения» проводятся впервые. Их цель — поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых решать управленческие задачи, обладающих лидерскими качествами и желанием восстанавливать свои регионы. Финалистов и победителей включат в кадровый резерв регионов для последующего назначения на руководящие должности в органы государственной власти и местного самоуправления, на предприятия и в организации. Победители получат по одному миллиону рублей на персонально выбранную программу обучения на территории России.

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