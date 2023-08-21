Участвовать мог любой желающий: в Крыму завершился конкурс «АвторА!»

Конкурс собрал рекордное число творческих людей.

Ярким финальным аккордом фестиваля «Таврида. АРТ», который завершился в Крыму, стал финал первого сезона международного конкурса песен на русском языке, который называется «АвторА!». За его награды спорили не исполнители, а сочинители новых хитов для нашей сцены. Участвовать мог любой желающий: в итоге артистам и продюсерам пришлось выбирать из более чем десяти тысяч композиций!

«Очень легко все придумывается. Это так приятно — придумывать. А вот воплощать — это очень сложно. Это очень сложный был проект. Но тем не менее, я доволен результатом, я доволен что песни нашли своих артистов, что авторы довольны, что мы собрали очень большую аудиторию авторов — более 60 тысяч, я давно не залезал — может, уже 70 тысяч. Для такой узконаправленной авторской аудитории это большое сообщество», — отметил Игорь Матвиенко.

В итоге этот новый международный проект объединил авторов всех статусов — от звезд до начинающих, в нем приняли участие представители самых разных профессий и возрастов. Всем им предоставили полную свободу творчества — жюри принимало композиции любых жанров и направлений. Главное, чтобы песня была на русском языке.