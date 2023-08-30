Площадь природного пожара в Геленджике выросла до пяти гектаров

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 15 0

Огонь распространился к вершине горы. Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет.

Площадь природного пожара в Геленджике выросла до пяти гектаров

Фото: www.globallookpress.com / Michael Nekrasov

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Природный пожар в горах в Геленджике продолжает распространяться. Этому способствует сильный ветер, порывы которого достигают 30 метров в секунду. Согласно последним данным МЧС РФ по Краснодарскому краю, площадь возгорания увеличилась до пяти гектаров.

Огнеборцы работают и днем, и ночью в сложно пересеченной горно-лесной местности. К тушению привлечено уже 195 человек, 45 единиц пожарной техники, а также вертолет Ми-8.

«Вертолет Ми-8 МЧС России совершил 27 сбросов, более 130 тонн воды. Обстановка на месте пожара контролируемая. Сил и средств достаточно», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что огонь распространился к вершине горы. Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры пожара в горах в Геленджике.

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Площадь природного пожара в Геленджике выросла до пяти гектаров

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