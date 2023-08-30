Вот так ирония: в Чикаго ограбили журналистов, снимавших репортаж об ограблениях

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Fox News: в Чикаго вооруженная банда ограбила журналистов во время репортажа

Вот так ирония: в Чикаго ограбили журналистов, снимавших репортаж об ограблениях

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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В ходе вооруженного налета никто не пострадал.

Группу журналистов в Чикаго ограбили во время репортажа об ограблениях. Ироничной историей поделился телеканал Fox News.

Сообщается, что группа из репортера и оператора снимала стендап в Вест-Тауне, и в какой-то момент из машины к ним вышли трое мужчин в лыжных масках. Размахивая оружием, злоумышленники подошли к журналистам, требуя от них денег. Также они обыскали их внедорожник.

В Национальной ассоциации работников и технических специалистов вещания заявили, что подозреваемые забрали камеру, две сумки с кинооборудованием и рюкзак оператора. По данным Chicago Sun Times, съемочная группа не пострадала. Сообщается, что это не первое подобный инцидент за месяц в Чикаго.

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