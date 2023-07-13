Решил полакомиться: грузчик украл поддон с мороженым со склада в Тюмени

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Полиция задержала грузчика, который похитил у работодателя поддон с мороженным

Решил полакомиться: грузчик украл поддон с мороженым со склада в Тюмени

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Стоимость товара составила 40 тысяч рублей.

Тюменская полиция задержала грузчика, совершившего хищение у работодателя поддона с мороженным. Об этом пресс-служба МВД сообщила в Telegram-канале.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что противоправное деяние было совершено в выходной день рабочего. Он взял смену на подработку и во время погрузки товаров прихватил лишний поддон. Вместе с водителем они отправились развозить мороженое по торовым точкам.

Стоимость содержимого поддона оценивается в 40 тысяч рублей. В одном из магазинов грузчик предложил продать продукцию по заниженной цене и выручил 21 тысячу рублей. Коллеге об этом известно не было.

К моменту задержания сотрудниками полиции фигурант уже успел потрать полученные деньги. Отдел дознания муниципального отдела МВД по региону возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за совершение мелкого хищения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Ранее 5-tv.ru писал, что подростки на Колыме скинули с моста беременную девушку, чтобы утопить и ограбить.

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