Над аэропортами Москвы закрыли воздушное пространство

Отправка и прием рейсов временно не осуществляется.
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Воздушное пространство в ночь на среду временно закрыли над аэропортами Москвы, сообщил 5-tv.ru источник. Отправка и прием рейсов в настоящий момент не осуществляется.
В аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский введен режим «Ковер». Причины не уточняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в аэропорту Пскова отменили все рейсы на 30 августа.
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