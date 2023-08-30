Над аэропортами Москвы закрыли воздушное пространство

Воздушное пространство в ночь на среду временно закрыли над аэропортами Москвы, сообщил 5-tv.ru источник. Отправка и прием рейсов в настоящий момент не осуществляется.

В аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский введен режим «Ковер». Причины не уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в аэропорту Пскова отменили все рейсы на 30 августа.