Лучшие из лучших: в Москве объявили победителей конкурсов «Лидеры возрождения»
В Москве объявили победителей конкурсов «Лидеры возрождения»
Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru
Свои силы в состязаниях попробовали десятки тысяч жителей новых регионов России.
Налаживать мирную жизнь в новых регионах и помогать любимым городам развиваться теперь будут победители — лучших управленцев помог определить конкурс «Лидеры Возрождения».
Свои силы попробовали десятки тысяч жителей из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Финалисты получили гранты по одному миллиону рублей. С новыми, лучшими кадрами России встретился корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев.
Читайте также
+15° 761 мм рт. ст.
88%
88%
95.71
0.24 103.48
0.24
0.24 103.48
0.24
Нашли ошибку?