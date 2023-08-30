Лося дважды сбили на оживленной трассе в Подмосковье

Эфирная новость 17 0

Он выжил, но подняться на ноги уже не смог.

Фото, видео: Кузярин Анатолий / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Авария с участием дикого животного произошла в Подмосковье. На оживленной трассе лось дважды попал под колеса автомобилей.

Он внезапно выскочил на дорогу, так что водитель легковушки не успел вовремя среагировать и сбил его. После этого животное отлетело на встречку, где столкнулось с еще одной машиной.

Лось выжил, но подняться на ноги уже не смог. Никто из водителей не пострадал, но теперь их ждет внушительный штраф за сбитое животное.

Ранее 5-tv.ru писал, что лось стал виновником смертельной аварии под Ярославлем. Он выскочил на дорогу перед грузовиком, водитель которого не успел затормозить. В результате столкновения с животным машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с фурой.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
95.71
0.24 103.48
0.24
Повезет лишь в одну дату: когда делать денежную стрижку в сентябре 2023

Последние новости

11:38
«Бедные украинцы»: Орбан назвал способ завершить конфликт на Украине
11:28
Фигуристка Горбачева впервые объяснила свое исчезновение
11:23
Берегите себя: насильник, вор-рецидивист сбежал из психбольницы в Карачаево-Черкесии
11:18
Виновник задержан: главное о сильнейшем природном пожаре в Геленджике
11:11
Где ты была? Фигуристка Медведева посоветовала Горбачевой отвечать за свои поступки
11:06
В Таганроге отмечают 80-летие освобождения от фашистских захватчиков

Сейчас читают

Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова
«Сирийская карта» России на Ближнем Востоке: цели, интересы, достижения и вызовы
Должны за F-16: лидеры НАТО поставили Зеленскому ультиматум
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России