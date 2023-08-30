Лося дважды сбили на оживленной трассе в Подмосковье

Авария с участием дикого животного произошла в Подмосковье. На оживленной трассе лось дважды попал под колеса автомобилей.

Он внезапно выскочил на дорогу, так что водитель легковушки не успел вовремя среагировать и сбил его. После этого животное отлетело на встречку, где столкнулось с еще одной машиной.

Лось выжил, но подняться на ноги уже не смог. Никто из водителей не пострадал, но теперь их ждет внушительный штраф за сбитое животное.

Ранее 5-tv.ru писал, что лось стал виновником смертельной аварии под Ярославлем. Он выскочил на дорогу перед грузовиком, водитель которого не успел затормозить. В результате столкновения с животным машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с фурой.