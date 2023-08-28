Рогатый лось спровоцировал смертельное ДТП на трассе под Ярославлем

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Серия взрывов и пожар — у людей почти не было шансов на спасение.

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

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Лось стал виновником смертельной аварии под Ярославлем. Он выскочил на дорогу перед грузовиком, водитель которого не успел затормозить. В результате столкновения с животным машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с фурой.

В одном из автомобилей, по всей вероятности, было установлено газовое оборудование — после удара произошло несколько взрывов и машины загорелись. Водитель, сбивший лося, не смог выбраться из кабины и погиб. Что касается животного, то оно тоже скончалось от полученных травм.

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Рогатый лось спровоцировал смертельное ДТП на трассе под Ярославлем

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