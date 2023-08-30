Власти сообщили о хлопке в здании Следственного комитета в Брянске

В здании Следственного комитета в Брянске произошел хлопок. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Уточняется, что хлопок произошел в 6 часов 10 минут в доме № 158 по Красноармейской улице, где располагается Следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области. По предварительным данным, никто не пострадал, в здании выбиты окна, открытого горения нет.

Незадолго до этого глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о перехвате заходившего на атаку украинского беспилотника. По словам губернатора, дрон сбили над Советским районом Брянска. В результате падения аппарата были частично повреждены крыша и остекление административного здания, произошло возгорание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Энергодаре женщина чудом выжила во время атаки украинских беспилотников.