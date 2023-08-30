Власти сообщили о хлопке в здании Следственного комитета в Брянске

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

Незадолго до этого над городом был сбит украинский беспилотник.

Власти сообщили о хлопке в здании Следственного комитета в Брянске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Читайте нас в: Дзен Новости

В здании Следственного комитета в Брянске произошел хлопок. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Уточняется, что хлопок произошел в 6 часов 10 минут в доме № 158 по Красноармейской улице, где располагается Следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области. По предварительным данным, никто не пострадал, в здании выбиты окна, открытого горения нет.

Незадолго до этого глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о перехвате заходившего на атаку украинского беспилотника. По словам губернатора, дрон сбили над Советским районом Брянска. В результате падения аппарата были частично повреждены крыша и остекление административного здания, произошло возгорание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Энергодаре женщина чудом выжила во время атаки украинских беспилотников.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
95.71
0.24 103.48
0.24
Повезет лишь в одну дату: когда делать денежную стрижку в сентябре 2023

Последние новости

10:06
Лучшие из лучших: в Москве объявили победителей конкурсов «Лидеры возрождения»
9:57
«Синдром жертвы»: Решетова призналась в чувстве вины перед сыном от Тимати
9:49
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2023 года
9:44
Кубинский шторм «Идалия» добрался до Флориды: срочная эвакуация
9:34
Военные Габона заявили о роспуске властей и отмене результатов выборов
9:18
ФСБ раскрыла архивы о казни мирных корейцев японскими жандармами в 1945 году

Сейчас читают

"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин
Западу придётся кормить Украину ещё четверть века — Польский институт экономики
Должны за F-16: лидеры НАТО поставили Зеленскому ультиматум
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России