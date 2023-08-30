В Энергодаре женщина чудом выжила во время атаки беспилотников ВСУ
Видеокамеры зафиксировали прилет по зданию администрации города. Жилому кварталу, между прочим, где живут мирные люди.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Второй день рождения может праздновать жительница Энергодара. Она едва не стала жертвой атаки ВСУ на здание городской администрации.
Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали, как украинский дрон ударил по месту, где только что прошла женщина. Она спешила на прием, но после такого передумала…
Примечательно, что видео этой атаки с камеры дрона еще в понедельник активно тиражировали украинские издания, утверждая, что ВСУ якобы ударили по казарме с российскими военными, однако никаких объектов армии в этом районе нет даже и близко.
- 30 авг
- Около Севастополя Черноморский флот отразил атаку вражеских беспилотников
- 30 авг
- В небе над Рязанской областью уничтожили второй украинский БПЛА за ночь
- 30 авг
- Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА
- 30 авг
- В Минобороны сообщили о перехвате украинского БПЛА над Московской областью
- 30 авг
- Пожар в аэропорту Пскова локализован
- 30 авг
- Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Рязанской областью
- 30 авг
- В аэропорту Пскова отменили все рейсы на 30 августа
- 30 авг
- Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Калужской областью
- 30 авг
- Средства ПВО сбили беспилотники над Брянской и Орловской областями
- 30 авг
- Зарево пожара наблюдается в районе аэропорта Пскова
Читайте также
88%
0.24 103.48
0.24
Нашли ошибку?