В Энергодаре женщина чудом выжила во время атаки беспилотников ВСУ

Второй день рождения может праздновать жительница Энергодара. Она едва не стала жертвой атаки ВСУ на здание городской администрации.

Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали, как украинский дрон ударил по месту, где только что прошла женщина. Она спешила на прием, но после такого передумала…

Примечательно, что видео этой атаки с камеры дрона еще в понедельник активно тиражировали украинские издания, утверждая, что ВСУ якобы ударили по казарме с российскими военными, однако никаких объектов армии в этом районе нет даже и близко.