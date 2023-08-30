ФСБ задержала организаторов незаконной торговли оружием в Донецке

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 21 0

Преступники добывали его в зоне проведения СВО. Какое наказание теперь им грозит?

ФСБ задержала организаторов незаконной торговли оружием в Донецке

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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ФСБ, совместно с УФСБ России по Донецкой Народной Республике и УФСБ по Южному военному округу, произвела задержание группы лиц, прибывших в зону проведения СВО для организации незаконной продажи оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба ФСБ.

Сотрудниками спецслужб были изъяты: 3 автомата АК-74, 1 автомат АК-12, 1 граната Ф-1, 1 запал УЗРГМ, 71 патрон калибра 5.45 мм и 4 магазина для АК, калибром 5.45 мм.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 222 УК РФ: незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия и боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ раскрыла архивы о казни мирных корейцев японскими жандармами в 1945 году. Документы представят на выставке «Реквием» 2 сентября в канун Дня Победы над милитаристской Японией.

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