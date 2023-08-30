ФСБ раскрыла архивы о казни мирных корейцев японскими жандармами в 1945 году

Японские жандармы расстреляли и сожгли тела около двух десятков корейцев на Сахалине в августе 1945 года на фоне наступления Красной армии. Об этом говорится в архивных документах, которые УФСБ по Сахалинской области передало в местный музейно-мемориальный комплекс «Победа», сообщает РИА Новости.

В числе документов — фотокопия протокола допроса некоего Кунимото Тофуку от 16 июля 1946 года. Он рассказал советским контрразведчикам о расстреле японскими жандармами в поселке Камисикука префектуры Карафуто (сейчас село Леонидово Поронайского городского округа Сахалинской области) 18 корейцев.

«Сразу же после их расстрела было подожжено помещение полицейского отделения, где находились трупы убитых корейцев», — говорится в протоколе.

Рассекреченные документы представят на выставке «Реквием» в Южно-Сахалинске 2 сентября в канун Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ обнародует архивные документы о намерениях Японии применить бактериологическое оружие против СССР в период Второй мировой войны.