ФСБ раскрыла архивы о казни мирных корейцев японскими жандармами в 1945 году

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 115 0

Документы представят на выставке «Реквием» 2 сентября в канун Дня Победы над милитаристской Японией.

ФСБ раскрыла архивы о казни мирных корейцев японскими жандармами в 1945 году

Фото: Фото ИТАР-ТАСС / ТАСС; 5-tv.ru

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Японские жандармы расстреляли и сожгли тела около двух десятков корейцев на Сахалине в августе 1945 года на фоне наступления Красной армии. Об этом говорится в архивных документах, которые УФСБ по Сахалинской области передало в местный музейно-мемориальный комплекс «Победа», сообщает РИА Новости.

В числе документов — фотокопия протокола допроса некоего Кунимото Тофуку от 16 июля 1946 года. Он рассказал советским контрразведчикам о расстреле японскими жандармами в поселке Камисикука префектуры Карафуто (сейчас село Леонидово Поронайского городского округа Сахалинской области) 18 корейцев.

«Сразу же после их расстрела было подожжено помещение полицейского отделения, где находились трупы убитых корейцев», — говорится в протоколе.

Рассекреченные документы представят на выставке «Реквием» в Южно-Сахалинске 2 сентября в канун Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ обнародует архивные документы о намерениях Японии применить бактериологическое оружие против СССР в период Второй мировой войны.

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ФСБ раскрыла архивы о казни мирных корейцев японскими жандармами в 1945 году

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