«Сладкий пирожочек»: жена Прилучного поделилась трогательными фото с сыном

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 481 0

Брутян опубликовала фото с Прилучным и сыном Микаэлем

Фото, видео: Instagram* / zepyur_brutyan; Instagram* / zepyur_brutyan; 5-tv.ru

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Малышу звездной пары исполнилось всего четыре месяца.

Весной этого года Павел Прилучный стал отцом в третий раз: у них с Зепюр Брутян родился сын Микаэль. Супруга актера поделилась с поклонниками трогательными моментами из семейной жизни в своем блоге в социальных сетях.

Брутян опубликовала фото, где они с мужем держат малыша на руках. В подписи мама поблагодарила Микаэля за то, что он выбрал их своими родителями и призналась, что это — большое счастье. А после выложила ролик, в котором наследник хватает папу за палец.

«Сладкий пирожочек наш», — подписала видео Зепюр.

Стоит отметить, что супруги пока не показывают лицо ребенка в кадре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прилучный показал, как проводит время с детьми и новой женой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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