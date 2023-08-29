«Сладкий пирожочек»: жена Прилучного поделилась трогательными фото с сыном

Малышу звездной пары исполнилось всего четыре месяца.

Весной этого года Павел Прилучный стал отцом в третий раз: у них с Зепюр Брутян родился сын Микаэль. Супруга актера поделилась с поклонниками трогательными моментами из семейной жизни в своем блоге в социальных сетях.

Брутян опубликовала фото, где они с мужем держат малыша на руках. В подписи мама поблагодарила Микаэля за то, что он выбрал их своими родителями и призналась, что это — большое счастье. А после выложила ролик, в котором наследник хватает папу за палец.

«Сладкий пирожочек наш», — подписала видео Зепюр.

Стоит отметить, что супруги пока не показывают лицо ребенка в кадре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прилучный показал, как проводит время с детьми и новой женой.

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