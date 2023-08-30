Любовь и никаких скандалов: в сети нашли архивное фото Шукшина и Федосеевой

Снимок отображает семейную жизнь звездной пары.

Режиссер Василий Шукшин и актриса Лидия Федосеева были, пожалуй, одной из самых популярных пар Советского Союза. В Telegram-канале «Старый папарацци» опубликовали кадр из семейной жизни звезд.

Фотография сделана в 1974 году на черно-белый фотоаппарат. На снимке пара находится на кухне: режиссер ест блюдо, которое, по всей видимости, приготовила его супруга.

Актриса одета в ничем не примечательную домашнюю одежду. В халате она наблюдает, как ее муж довольствуется пищей.

На кадре запечатлен обычный фрагмент семейной жизни с полнотой чувств и без скандалов. На снимке видно, что Шукшин и Федосеева вели такую же семейную жизнь, как и другие пары в СССР.

Ранее 5-tv.ru писал, что Людмила Зайцева вспомнила, как Федосеева приревновала ее к Шукшину.