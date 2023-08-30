Любовь и никаких скандалов: в сети нашли архивное фото Шукшина и Федосеевой

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 34 0

В сети опубликовали старое фото Василия Шукшина и Лидии Федосеевой

Любовь и никаких скандалов: в сети нашли архивное фото Шукшина и Федосеевой

Фото: Фотохроника ТАСС / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Снимок отображает семейную жизнь звездной пары.

Режиссер Василий Шукшин и актриса Лидия Федосеева были, пожалуй, одной из самых популярных пар Советского Союза. В Telegram-канале «Старый папарацци» опубликовали кадр из семейной жизни звезд.

Фотография сделана в 1974 году на черно-белый фотоаппарат. На снимке пара находится на кухне: режиссер ест блюдо, которое, по всей видимости, приготовила его супруга.

 

Актриса одета в ничем не примечательную домашнюю одежду. В халате она наблюдает, как ее муж довольствуется пищей.

На кадре запечатлен обычный фрагмент семейной жизни с полнотой чувств и без скандалов. На снимке видно, что Шукшин и Федосеева вели такую же семейную жизнь, как и другие пары в СССР.

Ранее 5-tv.ru писал, что Людмила Зайцева вспомнила, как Федосеева приревновала ее к Шукшину.

+18° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
95.93
0.22 104.45
0.97
Повезет лишь в одну дату: когда делать денежную стрижку в сентябре 2023

Последние новости

17:51
Скромно и без излишеств: как выглядел гроб Панфилова на похоронах
17:43
Многократно судимый ревнивец облил кислотой возлюбленную в Краснодарском крае
17:39
«Я лечу домой»: Костенко пошла на крайние меры, чтобы вернуть Тарасова
17:31
Дюжину мертвых лис обнаружили в багаже пассажира во Внуково
17:28
Боррель анонсировал создание фонда военного содействия Киеву на 2024–2027 годы
17:24
Букет на пять с плюсом: какие цветы подарить учителю на 1 сентября по правилам этикета

Сейчас читают

Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова
«Сирийская карта» России на Ближнем Востоке: цели, интересы, достижения и вызовы
«Новый уровень цензуры»: Кустурица отреагировал на текущие требования «Оскара»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России