«Как две капли воды»: Брухуновой указали на внешнюю схожесть с мужем Петросяном

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 74 0

Подписчики Брухуновой указали на ее внешнюю схожесть с мужем Евгением Петросяном

«Как две капли воды»: Брухуновой указали на внешнюю схожесть с мужем Петросяном

Фото: Instagram* / bruhunova

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Люди часто выбирают похожих на себя партнеров. Вот и за супругой юмориста заметили такую особенность.

Отдыхающая в Сочи Татьяна Брухунова поделилась с подписками новой фотографией. На снимке она показала свою ослепительную улыбку в 32 зуба. Сопроводила женщина публикацию словами Далай Ламы о переменах в жизни.

«Наши дома все больше, а семьи все меньше. У нас больше удобств, но меньше времени», — процитировала она его.

Однако пользователей философские мысли интересовали в меньшей степени. Как всегда нашлись те, кто обратил внимание на внешность Брухуновой.

«С мужем одно лицо, так похожи»;

«Как вы похожи с мужем! Как две капли воды!» — заметили комментаторы.

Один из поклонников для наглядности даже попросил Татьяну сделать коллаж со снимком улыбающегося мужа.

Судя по фотографиям в социальной сети, Брухунова отдыхает на курортах большую часть дней в году. Знаменитый муж время от времени сопровождает ее в путешествиях. Пара состоит в браке с 2019 года. Вместе они воспитывают трехлетнего сына Вагана.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Брухунова не стала брать фамилию супруга Петросяна.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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